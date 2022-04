Francis GUICHARDOT

Jeune diplômé d'un Master 2 Management des Organisations Sportives obtenu à l'Université Lyon 1, je suis à la recherche d'un emploi dans le secteur de l'événementiel sportif.



Je souhaiterais donc intégrer une structure proposant et mettant en place des événements sportifs en tant que chef de projet afin de pouvoir mettre à profit mes compétences et connaissances acquises lors de ma formation et différentes expériences professionnelles



En parallèle de mes recherche, je travaille pour la marque HaZarDous eco-friendly clothing comme chef de projet. Mon objectif: promouvoir la marque à l'échelle nationale.

Pour cela mes missions sont de mettre en place des événements de promotion de la marque de streetwear, gérer ces événements et trouver d'autres événements nationaux de sports extrêmes (exemple le Festival International des Sports Extrêmes) afin de devenir partenaire de ceux-ci.



Mes compétences :

Commercial

Langue Allemande

Chef de projet

Marketing

Communication

Relation presse

Langue anglaise