Francis HABER

Ma double formation DUT génie électrique et ma maîtrise de vente et marketing Cnam de Versailles

Fait de moi un homme polyvalent.

Depuis 30 ans je travail dans le domaine du bâtiment les moteurs dans un 1er temps

Somfy puis Jolly motorisation et Becker . Puis la fabrication de volets et portes de garage .

La mise en place d.equipes commerciales, techniques le lancement de nouvelles marques

La Gestion de sociétés sont mes atouts.

Mais le plus important pour ma part est la relation humaine .

A bientôt



Mes compétences :

Autonomie

Organisation professionnelle

Management d équipe animateur capacité a travail

Expérimente résistant au stress