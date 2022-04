Francis HAIBLET

Bonjour,

- Depuis 2006 Grands comptes & ETI me font dynamiser leurs gouvernance, processus & performance PROJETS, Coûts ou Qualité jusqu'à les accompagner à se TRANSFORMER. Diagnostic, conseil, animation & coaching 'soft skills' ou 'métier' se nourrissent aussi de la large expérience internationale Stratégie, Client, QCDP-Projet & Management d’équipes diverses.



- En Entreprise déjà, axé opérationnel & convergence pour conquérir des marchés mondiaux, développer et être rentable avec les hommes, au-delà du quotidien, j'initie des mues stratégiques, managériales, organisationnelles voire méthodologiques. Clair sur les enjeux, choix et contraintes, sont partagés les livrables, les efforts, rôles & interactions, quelques règles et les points de rendez-vous.



- Vision systémique, curiosité, anticipation, rigueur de pensée et adaptabilité servent la compréhension et la force de proposition.

Écoute, savoir-être, cohérence, relationnel fédérateur et dynamisme favorisent l’appropriation et l'action de tous au bon tempo vers les objectifs retenus.



Mes compétences :

Coûts : estimation, Desing-to-Cost, Productivité

Formation : ingénierie, sessions

International & Contract management

Amélioration & Qualité : PDCA, Lean/6sigma, APQP,

Conduite du changement : Transformation & Coaching

Management des projets