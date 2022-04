Francis HELGORSKY

Photographe/vidéaste, je m'intéresse à toutes les composantes d'une société : historique, culturelle, économique, politique, sociale... Dans mon travail d'artiste ces composantes entrent dans mes projets.

J'ai envie d'écrire : "L'Autre m'intéresse".

Je travaille sur des thématiques mémorielles en donnant la parole aux gens, souvent ceux auxquels on ne la donne que très peu. Avec l'association Indigo nous menons des projets en interdisciplinarités avec d'autres artistes dans un esprit de compagnonnage.

A côté des projets de territoires que je mène essentiellement avec l'association Indigo, je développe un travail personnel qui se décline en plusieurs volets. Je l'ai intitulé "Légère inquiétude". Paysages, gens, univers personnel... sont le fruit d'un matériau images que je collecte depuis plus de 15 ans. Pas de projet écrit, c'est en regardant mes images que les thèmes se dessinent et m'ont renvoyé à cette "légère inquiétude" que j'ai en regardant le monde.

Voir siteArray pour l'ensemble des projets.



