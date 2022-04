Françis HENNINGER

Après 24 ans d'expérience dans l'administration commerciale, d'abord dans la branche des produits capillaires, puis dans celle du matériel en aluminium et inox pour la collecte des déchets et le circuit du linge en milieu hospitalier, j'ai rejoint en 2003 une société d'import et de distribution en produits alimentaires et vins, au sein de laquelle, j'occupe le poste de conseiller dans la vente de vins aux particuliers et restaurateurs, animant également des soirées à thèmes, et assurant les relations avec les fournisseurs, vignerons et négociants, dans le cadre des achats.