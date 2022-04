Francis HENRY

Expert en télécommunications, technologie et applications logicielles avec une expérience approfondie des stratégies de marché, du développement d'affaires et du go-to-market. Apporte une capacité à transformer des marchés potentiels en réelles opportunités d'affaires.



Expérience:

- Analyse de marché, approches stratégique, compétition

- Définition de produits et solutions, partenariats, développement d'écosystèmes

- Plan marketing, activation des forces de vente, promotion

- Gestion de compte, développement d'affaires, support à la vente

- Modélisation de business, business consulting, gestion de project



Profil et expérience internationale - mère Allemande, 18 ans en Italie, 8 ans en Belgique (Flandre)

Maitrise de 5 langues (Français, Anglais, Italien, Allemand, Néerlandais, notions d'Espagnol)



Spécialités:

- Télécommunication, fixes, mobiles, très haut débit, applications connectées

- Maison connectée, réseau domestique, objets connectés, maison intelligente

- Gestion des réseaux et services, systèmes d'information, expérience client

- Machine 2 Machine, Internet des Objets, Smart Grid, Smart City





Mes compétences :

Analyse stratégique

Gestion de projet

Plan marketing / Plan de communication

International business development

Commerce international

Appels d'offres

Développement commercial

Marketing stratégique