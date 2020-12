Francis HUVÉ

Bonjour,

Hier : Moi-même Dirigeant et Accompagnant de de Dirigeants, Managers et Chefs de Projets : "Réussir plus facilement".

L'organisation et le management au cœur de l'évolution : "Se sentir mieux afin de devenir meilleur".

Mon credo : "J'enlève les grains de sable des situations et je mets de l'huile dans les relations"

Aujourd'hui : Je transmets mon expérience entre autre sur la page Facebook Neurolean : https://www.facebook.com/Neurolean/

Et le blog : http://www.neurolean.fr/

S’adapter à l’environnement ou à nos propres injonctions, mais au fond pour obtenir quoi de si indispensable ?

Chaque jour je me culpabilise de ne pas avoir fait ou réussit cela. Chaque jour j’accompagne des personnes, des managers qui souffrent sans vraiment le ressentir tellement ils y sont habitués. Pire, ils ne prennent plus conscience que ce sont eux et eux seuls qui acceptent cette situation. Ils ne voient même plus, ils n’entendent même plus, ils ne sentent même plus que la solution à toutes ces souffrances et les ressources sont en eux.

Ayant vécu moi-même de multiples galères, ayant été prisonnier de mes propres souffrances, découvrant chaque jour de nouvelles personnes enfermées dans leur malaise, leur mal être, j’ai passé des heures, des journées, des semaines à étudier les fondements de ce drame. Aujourd’hui j’ai créé un programme pragmatique, novateur dont les effets peuvent-être fulgurants pour renouer avec la paix intérieure, le plaisir de vivre l’instant, la réussite essentielle.

De nombreuses personnes que je côtoie professionnellement ou personnellement utilisent ces outils que j’ai mis au point à partir de mes acquis sur la psychologie positive et des neurosciences.

Vous pouvez m’écrire, je vous répondrai : francis.huve@libertysurf.fr

Bien à vous

Francis



Mes compétences :

Formateur

Manager

Communication

Performance

Coach

Consultant

Coaching

Accompagnement

Personne tres autonomes serviables