Francis KACOU-BOISSO

Projets réalisés :

-Objectif de savings réalisé et dépassé (49,6 millions)

-Mise en place de tableau de suivi partagé des commandes sous Excel

-Elaboration de conditions d'achat à l'import

-Rédaction de cahiers de charges

-Elaboration de procédures de d'achat et de réception des commandes

-Elaboration procédure d'urgence d'achat technique

-Augmentation du rapport qualité/prix et réduction du taux de non-qualité des commandes à 5%

-Standardisation des achats par la mise en place



Mes compétences :

Anglais

Anglais des affaires

COMMERCE

Commerciale

Droit

Droit des affaires

Finance

Informatique

Macro

Management

Mercatique

Publicité

Relations humaines