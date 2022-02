Francis KARPATHY FUZY

Passionné par les technologies du web, autodidacte, je suis un auto-entrepreneur en conception, réalisation, administration de sites web.

Plus particulièrement spécialisé dans l'administration des CMS Joomla!3, Wordpress et Prestashop, je vous propose un site web vitrine ou de vente en ligne professionnel, dynamique, au design moderne et adapté à tout type de support : écrans de PC, tablettes, smartphones.

Vous trouverez toutes les informations nécessaires sur mon site : http://www.fuzy-conceptweb.fr



Mes compétences :

Wordpress

CSS 3

jQuery

Prestashop

Joomla

JavaScript

HTML 5

PhpMyAdmin

PHP 7