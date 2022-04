Francis Kashiw MAKUND

I.IDENTITE

Nom : KASHIW

Post nom : MAKUND

Prénom : Francis

Lieu et date de naissance : Likasi, le 04/09/1974

Sexe : Masculin

Etat civil : Marié

Nationalité : congolaise

Tel : 0995224631 et 0995260386 ou 0816899798

E-mail : francismakund@yahoo.fr , franciskashiw@gmail.com



II.ETUDES FAITES

-Primaire : De 1980 à1986, école Primaire SNCC/Likasi.

• Pièce obtenue : Certificat d’étude primaire.

-Secondaire : De 1987 à1993, institut technique industriel vyombo /Likasi.

• Pièce obtenue : Diplôme d’Etat en électricité industrielle.

-Université : De 1998 à 2005, Université de Lubumbashi.

• Pièce obtenue : Diplôme de licence en Géologie appliquée

III.EXPERIENCES PROFESSIONNELLES EN GEOLOGIE

1. Levé géologique à la mine de l’étoile (établissement de la carte géologique du secteur) dans le cadre de stage d’un mois en 2003.

2. Levé géologique à la mine de lwiswishi dans le cadre de stage d’un mois en 2004

3. levé géologique du gisement uranifère de swambo dans le cadre de stage de deux mois en 2005 (Préparation du mémoire).

4. 2006-2007 géologues chez AURUM, prospection géochimique du gisement de tilwezembe sur le flanc Nord, prospection géochimique à kilela balanda dans la concession SOMIKA.





5. 2008-2009 géologues à CHEMAF:

- sélectivité (phase d’intégration dans la mine) à la mine de makala/Kolwezi.

-TONDO (PR1435), forage carottant, puits et tranchées.

6. 2009 jusqu’au mois de juin géologue chez CHEMAF à KASAMIA(PR2116), forage carottant.

7. Juillets 2009 à mars 2010 géologue chez CHEMAF à LUFUNGU(PR2116), puits, tranchées et préparation des sondages.

8. Avril 2010 au 13Septembre 2010géologue chez CHEMAF à KASAMIA et KIKOLWEZI (PE5711) sur les forages carottant et géochimie sur l’extension Ouest de KASAMIA.

9. Octobre 2010 à Décembre géologue à HUACHINE Congo à BUNKEYA (PR 6307), géochimie, puits, tranchées, et préparation des petits sondages.

10. Février 2011 à avril 2011 géologue à HUACHINE Congo à CHAMITUMBA, forage carottant.

11. Mai 2011 à septembre, Géologue de terrain chez PACT Congo (Projet iTSCi) suivi des activités du processus de traçabilité des minerais (coltan, cassitérites, wolframite, or) à Malemba Nkulu.

12. Septembre 2011, Coordonnateur de Terrain Luena & Busanga chez PACT Congo (Projet iTSCi) suivi des activités du processus de traçabilité des minerais du sang (coltan, cassitérites, wolframite, or) à Luena.