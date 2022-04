Francis KONAN

Bonjour,

Je me nomme Francis âgé de 19 ans, de nationalité ivoirienne et j'habite en Picardie.

Concernant mon cursus scolaire j'ai fais une formation technique en électronique au groupe LOKO en Côte d'Ivoire d'où j'ai le niveau bac et une formation de technicien de maintenance industrielle au GRETA de Compiègne.

Je me suis intéressé au métier de l'industrie par curiosité d'où la formation et j'ai les compétences requises pour ce métier pas toutes mais j'ai de bonnes bases grâce a ma formation et les stages effectués lors de celle-ci.



Mes compétences :

en Maintenance

Vente directe

Sécurité

Câblage

Electricité

PL7 Pro

SolidWorks

Les différents types de Maintenance

Automatismes industriels

Diagnostiquer une panne

Lecture de plan

Mettre en service un équipement industriel