Francis KOWALSKI

COMPETENCES



Marketing

► Lancer une nouvelle gamme de produit et organiser sa présentation aux clients : opération mobil sensation tour

► Créer des centres experts pour reconquérir des segments de marchés et mettre en avant la marque prémium

►Analyser les besoins clients et développer des nouveaux produits

►Mettre en avant la gamme synthétique par des formations techniques et commerciales aux clients et mise en place de challenge : up grading



Management

►Former et intégrer les nouveaux collaborateurs dans la société : formation aux produits, visite accompagné sur le terrain

►Accompagner les commerciaux dans la négociation de prospect ciblé, former mes collègues aux nouveaux produits.

►Analyser les chiffres, faire des tableaux de bords et animer des réunions de la division automotive



Evénements

►Organiser des voyages au prés de concessionnaires et distributeurs pour une mise en avant d’un partenariat avec une marque automobile

►Lancer un nouveau produit en lien avec un partenaire footballistique sous la forme d’animation gastronomique et événement sportif

► Communiquer sur la gamme prémium grâce à un partenariat avec une marque sportive automobile

►Participer à l’organisation de salon automobile : implantation, communication client, présence commerciaux



Développement commercial

►Fidéliser et développer le portefeuille client

►Identifier et définir les besoins d’un prospect pour lui proposer la meilleur offre commerciale en terme de cout, qualité et délai

►Signer des contrats cadres avec des groupes de distributeurs régionaux















EXPERIENCES PROFESSIONNELLES



Depuis 2009 Expert Automobile – WOREX – filiale de EXXONMOBIL

Responsable du secteur nord - 16 départements – soutien technique et commercial

Développer les ventes en s’appuyant sur les préconisations et les partenariats du groupe



2007-2009 Keys Account Manager – ESAF – groupe EXXONMOBIL

Responsable quart ouest de la France

Suivi des grand comptes automobiles : PGA, Mercedes,… et comprendre leur fonctionnement.



2006-2007 Inspecteur Commercial Automobile – WOREX – filiale de EXXONMOBIL

Responsable de 14 départements

Reprendre le secteur et dynamiser les ventes



2003-2006 Inspecteur commercial Industrie – WOREX – filiale de EXXONMOBIL

Responsable des départements 62,80 (secteur industrie)

Intégrer les transferts client de la maison mère

Après une remise à niveau des prix et grâce à des propositions de suivi technique l’intégration des clients a été un succès



1999-2003 Agent commercial – COREDIS – filiale de MOBIL

1999 responsables du département 59 (secteur automobile)

2000 responsable des départements 59, 62, 80 (secteur auto&moto)

2001 responsable des départements 59,62, 80, 02, 08 (secteur auto&moto) Suivi clientèles, prospections, négociations, suivi des opérations commerciales



1998-1999 Technico-commercial – CONDAT – spécialiste de la lubrification

Responsable d’un secteur (six départements)

Présence commerciale et technique pour répondre aux clients

Suivi clientèles, prospections, négociations et ventes







DIPLOMES



1997 Diplôme National de Technologie Spécialisée option Commercialisation de Biens Industriels (D.N.T.S.) au lycée Ozanam de Lille (mention bien)

1996 B.T.S. Assistance Technique d’Ingénieur au lycée Carnot de Bruay-la-Buissière

1993 Première année de DEUG Mathématique à l’université des sciences et technologies de Lille

1992 Baccalauréat série D (Biologie, Mathématique, Physique) au lycée Corot de Douai



CENTRES D’INTERETS



- Membre fondateur d’Agiteh : association OZANAM de diplôme bac+3 et d’une association de quartier pour favoriser l’insertion social

- Pratique différents sport en club : football, natation, squash, vtt,…

- Maîtrise différents logiciels informatiques : word, excel, powerpoint









