Francis KOYE

Janvier 2014: Directeur du Cabinet GEI-CI. Spécialisé en expertises techniques, visite de risque, étude et implantation du Réseau HTA/BTA.



DU 1er mars 2014 au 30 septembre 2015 : Expert consultant à SUNU ASSURANCES .



Février 2013: Titulaire du diplôme d'expert Recommandé ASA-CI en Incendie et Risques divers.



De 2011 à 2013 : Encadreur et responsable des stagiaires au cabinet CIETEXI.



De 2005 à 2013: Expert Collaborateur au cabinet CIETEXI- Chef d’équipe pour l’évaluation de plusieurs usines (SOPIE, IFC),

chef d’équipe pour des visites de risques dans diverses entreprises (UPCI, LGI, UTEXI),

Etude et gestion de plusieurs sinistres incendies (Immeuble SCIAM-SICOGERE Plateau- ABIDJAN, Immeuble du TRESOR Plateau- ABIDJAN, Immeuble SMGL Plateau- ABIDJAN) et étude d’expertises pour plusieurs marchés incendiés en Côte d’Ivoire, des Entreprises et des maisons d’habitation) (



Janvier 2002 à Novembre 2004: Service Informatique à la Librairie de France Abidjan-Plateau



Octobre 2001 à Décembre 2001: Stage à la RTI









Mes compétences :

Expertise technique

Etude technique