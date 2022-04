Francis KRAMMER

Plus de 20 ans d'expérience au sein d'une structure logistique internationale me permettent d'être un opérationnel confirmé dans les domaines de l'achat, de la gestion des stocks et des flux.



Manager plusieurs équipes, mettre en place des nouvelles organisations et outils, key user SAP MM et le travail dans un environnement techniquement et qualitativement pointu font parties de mes compétences.



Je suis actuellement à la recherche d'un challenge à relever et je suis mobile sur le secteur Centre-Alsace entre Strasbourg sud et Mulhouse.













Mes compétences :

Management

Négociation

Achats

SAP R/3 module MM

Gestion des stocks et approvisionnement

DEB