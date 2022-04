Francis KRAV

Créé en 2016, notre club Krav Maga Savoie 73390 Bourngeuf, ouvre ses portes à tous, hommes, femmes et ados, afin de proposer l'enseignement du Krav Maga et partager l'esprit de cette discipline :

Honnêteté - Non agressivité – Humilité

RAPIDITÉ – SIMPLICITÉ- EFFICACITÉ- MAÎTRISE DE SOI

Il est dirigé par Francis, pratiquant et Initiateur diplômé : Instructeur Fédéral de Krav Maga, diplôme attribué par la F.E.K.M. en mars 2016.

Le D.I.F. est un diplôme obligatoire au sein de la F.E.K.M. afin de pouvoir enseigner un Krav Maga de qualité ; il atteste des connaissances et des compétences de son détenteur.

L’objectif de notre Club, étant de vous transmettre notre passion, et de vous prouver que par des gestes simples, tout le monde peut se sortir d’une situation, ou d’une agression avec un minimum de danger pour soi même.

Avec de la pratique, un peu d’assiduité dans le travail, les techniques s’apprennent relativement vite, sans oublier qu’il faut les travailler, encore et toujours pour pouvoir prétendre à les connaître et les mettre en application, lors d’une agression.

Il faut aussi se rappeler qu’en cas d’agression, toute personne perd environ 70 % de ses moyens face à un agresseur, et que par un travail continu, les réflexes viennent d’eux-mêmes.

Alors, apprenez à ne pas être une victime et venez vous entraîner avec nous, vous y êtes toutes et tous les bienvenus.



Mes compétences :

2011 à 2012 : Krav Maga Rennes - KMG

2013 à 2016 : Krav Maga en Savoie ; Club FEKM

2016 à ce jour : Krav Maga Savoie Bourgneuf ; FEKM