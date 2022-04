Francis LAFFAY

25 ans et quelques 100 trimestres...Passionné....Curieux....Amateur de bons vins, de très bons whisky, d'excellentes bières...Musicien éclectique fondu des Rolling Stones mais aussi de Miles Davis, de Wagner et de l'opéra italien.

Amoureux de mes 7 petits enfants et fier comme un paon de mes 3 enfants.

Tombé dans le conseil et la formation depuis 17 ans, j'officie dans l'univers de la distribution et la franchise.

Ce n'est pas le réveil qui me sort du lit le matin, mais la passion qui m'anime à rencontrer chaque jour des gens qui ont tous quelque chose à m'apporter.

Oup's, j'oubliais mon ardeur à cultiver mes patates, radis, haricots et autres cucurbitacées !