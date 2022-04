Francis LANGEVIN

Nombreuses années passées au sein de l'entreprise Alcatel à Lannion entrecoupées de missions à l'export.



Mes compétences techniques

- Formateur Bureautique

- Rédaction technique de Cahier de recettes sur les protocoles N7 et RNIS, suivi d’homologation sur site client : Inde, Ukraine et Pologne

- Responsable de projets techniques client à l’export

- Missions de déploiement et d’upgrade de centraux téléphoniques : Europe, Afrique, Asie

- Expertise de réseaux téléphoniques GSM dans le domaine de la Qualité de service

- Présentation des rapports au client et formation.

- Mise en œuvre de site Web

- Maîtrise des Outils informatiques : Word, Excel, PowerPoint, Open office



Atouts et Savoir-faire

- Initiative et curiosité, bon relationnel

- Faculté de communication, d’écoute et d’expression

- Sens de la méthode, de la rigueur et de l’organisation

- Goût pour le travail en équipe