Francis LARTET

En charge de la réalisation du projet des « FLORALIES » à ramonville saint-agne au sein de l’entreprise bourdarios j’assure la relation avec le client et les différents maîtres d’œuvre, ainsi que le pilotage des différentes entreprises présentes sur le chantier.

J’anime l’équipe d’encadrement des travaux répartie pour le suivi des différents bâtiments qui est composée de 3 conducteurs de travaux.

J’assure le suivi financier de l’opération mensuelle du chantier.





Mes compétences :

Animation d'équipe

Planification et suivi d'un chantier Gros-oeuvre

Gestion financiére d'un chantier GO et TCE

Gestion de la relation client