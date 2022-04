Francis LAURENT-PIQUET

20 années d'expérience dans l'industrie dans les domaines de la gestion de projets 6 Sigma, le marketing, la supply chain, les méthodes, la qualité et la production.



Dynamique, autonome et force de proposition, j'ai pu acquérir de solides connaissances dans de multiples domaines en plus d'une bonne expérience de management (environ 30 personnes sur plusieurs horaires).



Actuellement en charges de plusieurs projets visant à améliorer nos marges, optimiser notre offre commerciale et réduire nos délais de livraison. Travail en collaboration avec des équipes pluridisciplinaires réparties dans de nombreux sites dans le monde.



Mes compétences :

Black Belt

6 Sigma

Gestion de projets

Planification

Management

Marketing

Excellence operationnelle

Production

Méthodes