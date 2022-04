Francis LEBOURQ

Une passion : les technologies et l'informatique en particulier.

Je suis gérant d'une société de services informatiques implantées en Champagne-Ardenne.

Auparavant, j'occupais le poste de Directeur de projet et Responsable Technique dans une SSII spécialisée dans la conception et l'hébergement de sites internet.

Comme nous sommes une petite équipe, le périmètre de mes fonctions se trouvent "élargies" vers toutes celles concernant l'étude, l'analyse, l'élaboration, le suivi des projets et la formation de nos clients.



Mes compétences :

Apple

Mac

Macintosh

Internet

Informatique

Conseil

Mac OS

Communication