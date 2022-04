Francis LECUYER

30 ans d’expérience dans la conduite de projets. Bâtiments ERP, Tertiaire, Industriel.

Mission de Maîtrise d’œuvre et de Maîtrise d'ouvrage.

Conduite d'opérations au sein d’équipes internationales et pluridisciplinaires.

Direction technique des travaux neufs:

- Organisation des programmes opérations.

- Coordonne les interfaces techniques, du suivi administratif et budgétaire.

- Management des équipes techniques.



Mes compétences :

Accompagnement

Coordination

Encadrement

FAISABILITE

Gestion de projet

Interfaces

Management

Organisation

PROGRAMME