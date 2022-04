Francis LEFEBVRE

Sur des sites, comme celui-ci, où il est recommandé d’aligner ses diplômes et ses expériences, moi, je n’ai que des expériences.

3 fois 20 ans dans le portrait, mais 1 seule fois dans le ciboulot.

A l'âge de 22 ans je renonçais à ma carrière de comédien, débutée 10 ans auparavant, avec, l'immense Jean Davy ex-sociétaire de la Comédie Française, qui me donnait la réplique, car c’était déjà moi la vedette.

Mon premier texte date du 12 octobre 1963. (12 ans) C’était une chanson, « Fleur de Cœur » un titre guimauve, dans lequel je flinguais ma mère. Ce qui m’obligea par la suite à me camoufler et à planquer mes écrits.

Eternel insatisfait, je développe, au service de ma curiosité, le besoin d’exploiter toutes mes passions, ce qui m’a valu l’étiquette d’instable que j’assume, car les étiquettes, chez moi, je les colle aux murs des chiottes, par la suite, ça tue le temps pendant les périodes de constipation.

Rien n'a d'importance et tout doit etre tourné en dérision. Cette manière d’être, m’a légitimé, auprès de T. Le Luron, et de 1971 à 1974, nous nous sommes, quelques fois, bien amusés de quelques uns… Puis, je suis passé aux scénarios, aux textes de chansons, au cinéma, au théâtre, pour échouer Réalisateur à Radio France et RFI. Mais dans le service public, il faut des années pour faire évoluer, une grille, ou un métier...

A TVF ‘Télévision du Festival de Cannes’ Réalisation de pub, de l’habillage, des reportages avant festival, une trentaine de clips sur le festival, avec des textes et le voix de Pierre Billard.etc.

Puis j'ai écrit un scénario, une promesse faite à Micheline Luccioni, et je développais le rôle principal, pour un fils merveilleux que fut Guillaume Depardieu. Avec un titre sur mesure pour Guillaume « Mais qui a dit Tel Père, tel Fils? » Mais avec ça, on s’est fait flinguer chez Artmédia.

Alors j’ai réécrit pour Guillaume un scénario de l’année 1977, pour lequel Gérard Lebovici, avait embarqué, P. Dewaere, J. Dutronc et ambitionné I. Adjani, mais j’avais écrit le rôle pour Vannick Le Poulain, et j’ai préféré refermer mon scénario, plutôt que de céder à mon exigence...

Aujourd’hui, je vais balancer un scénario. 36 ans se sont écoulés et j’adorais travailler avec (Isa-Belle) Laurence Porteil, Aurélia Kazan, Sabine Crossen... Etc et chez les hommes, Michel vuillermoz, Didier Brice... Etc.

Pour, un projet, "Ma Femme de ma Mère", je souhaiterai m’associer avec un réalisateur de théâtre car, j’ambitionne une adaptation théâtrale, et ainsi, nous ferions en commun un film et une pièce.

En écriture « Retour à la Case Départ » Un album pour... Lui !

En écriture, un roman « Voyage au bout de l’Ennui » avec un hommage à l’autre tordu, bourré de génie, qui s’est arrêté au bout de la nuit.

Autre scénario, « Un Artiste ne Mange pas de Pain » Quatre des comédiens de la troupe de P. Palmade, plus L. Porteil, et Sébastien Castro.

Deux scénarii à réécrire « La Petite Dame qui Marchait à Côté de ses Pompes. » et « Le Léopard meurt toujours avec ses tâches »

2 scénarios, que je vais devoir les finaliser rapidement, car depuis 25 ans, tous les cinq ans, je renouvelle les dépôts à la S.A.C.D et ça va finir par me coûter plus cher que cela me rapportera.



Mes compétences :

Investissement

MES