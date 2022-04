Francis LESSOY

Expérience professionnelle dans les domaines marketing, communication et distribution.

Culture du résultat

Force de travail

Leadership



Mes domaines de compétences:

- management d'équipe

-gestion et développement des activités commerciales

-expérience commerciale terrain

- stratégie marketing et communication (produit, service, institutionnel)

- recherche et développement de concept

- création et/ou gestion d'évènement



Références sociétés

- Ocean ogilvy (Abidjan- Côte d'Ivoire)

- AG Partners (Abidjan -Côte d'Ivoire)

- Société de limonaderies et brasseries SOLIBRA (Abidjan -Côte d'Ivoire)

- Fenix communication (Abidjan- Côte d'Ivoire)

- Gedis communication (Abidjan -Côte d'Ivoire)

-Pub régie (Dakar-sénégal)

-Kambel import export (Abidjan - Côte d'Ivoire)