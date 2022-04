Francis LIVON

Auteur compositeur plus collaboration avec jean Roger caussimon musique légère. Sammy le pianiste noir. Avec aragon les main elsa interprète marc ogeret et Hervé vilard j ai connu Leo ferre a 19 ans il est reste jusqu au bout mon ami ainsi que sa femme et ses enfants années 70 je lai revu a bobino et je lui ai demande s il voulait venir chez mon ami richard Martin dans son théâtre quasi désaffecté a l époque ce au il accepte sans hésitation de la démarra en trombe l aventure du théâtre torsky. J ai par ailleurs tenu de nov 69 a mars 70 un cabaret avec le tout jeune Bernard lavilliers ou passai avec nous henriette la lazzi et Albert chenier père de jerho jerho que j ai vu naître et qui demeure un ami. Aragon fut pour moi un homme remarcable qui diszit j aime Livon il a uncote désagréable qui n est pas fait pour déplaire au surreliste que je suis reste j ai été un très grand ami du poète. Jean malrieu ami d André breton j ai chante souvent le jeudi a montparnasse a la closerie des lilas avec Christine sevres l étonnante femme de jean ferrat je suis très ami aussi avec André villers photographe de picasso prevert et Leo ferre ami aussi de manuel de cerro photographe et poète de grand talent j ai vécu avec sa jeune mère génie précoce et fugace enfin immense ami et plus de Jeanne la pierra de rêve de fil libellule et papillon qui j ai dédié ma dernière chanson la suite ulterieuremnt