Après plus de 20 Années passées à gérer des immeubles en Copropriété, j'ai fait une formation de Menuisier-Agenceur en 11 mois et je recherche maintenant un poste liant la fabrication en atelier, le dépannage chez le client et la création. Etant libre et sans obligation je suis prêt pour un nouveau challenge en Nouvelle Aquitaine.