Francis MACARD

Bonjour,

Après les arts appliqués Dupérré,J'ai commencé a travailler chez Havas Conseil comme assistant DA,2 ans.

Puis comme Directeur artistique en Martinique, 2 ans.

Illustrateur roughman Freelance à Paris, 7 ans. J'avais un agent qui me représentait et m'a fait travailler dans les principales agences.

Ma spécialité était le travail sur place en direct.

En 1991 je pars vivre à Lyon et travaille avec les grandes et petites agences Lyonnaises. Toujours en faisant tout sur place en direct.



Maintenant je travaille à distance par ordinateur .Je me déplace que sur demande si on me le demande . Je fais du rough, de l'illustration, du story-board. J'ai fais aussi des dessins pour des tests consommateurs, des illustrations pour du pack pour des tests. Je fais aussi de la peinture et des carnets de voyages. Ma pub principale , c'est le bouche à oreille. J' essaie de m'adapter à la demande et aux délais.



Mon site:Array



Mes compétences :

Roughs

Illustrations

Ponctuel

Fiable