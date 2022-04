Francis MACKOSSO

Date de Naissance : 06/02/1971

BP : 2015 Mouila

Tel : +241 04 523 139 -06 140 940

Email: mackossof@yahoo.com

Permis de Conduire B





CADRE d’entreprise dans la téléphonie mobile GSM

15 ans d’expérience



Expérience professionnelle

1er août 2000 au 1er août 2011 (11ans) Moov Gabon (Télécommunication GSM 900 Mhz)

Superviseur Réseaux Nord Ventes Indirectes (Au sein de la Direction Vente et Clientèle) Libreville

• Gestion de 3 partenaires de ventes de Sim, activation directe

 Assistance technique, apport des solutions dans le domaine,

 Analyse des performances des performances

• Gestion de 3 Distributeurs à gros revenu mensuel (plus de 500 millions par mois)

 Révision des accords, apport des solutions

 Traitement des requêtes et réunions des mises au point, Calcul des Chiffres d’Affaire distributeurs

• Gestion de la donne Pétrolier



Chef d’Agence Régionale Moov Mouila (Au sein de la Direction Vente et Clientèle) (4 ans) Mouila

• Gestion de deux (2) provinces, Ngounié et Nyanga

• Ventes des produits aux Représentants de la région

• Gestion et inventaire de Stock

• Vérification des Commandes

• Management de l’Agence

• Représentation de la Direction Générale au sein de l’administration publique gabonaise

• Veille concurrentielle, Elaboration des tableaux de ventes, d’approvisionnement, de stock sérialisé…

• Propositions commerciales

• Elaboration des plans d’action à court, moyen et long terme

• Analyse des ventes journalières, mensuelles, trimestrielles, annuelles et trisannuelles

• Ventes, Traiter et analyser les réclamations des clients

• Evaluations

• Missions commerciales et autres selon instructions de la hiérarchie



Superviseur Agence Awendjé (Au sein de la Direction Commerciale) (6 mois) Libreville

• Lancement & développement de l’agence Okala avec Sosthène NZAMBA Chef d’Agence Okala

• Repérage, Négoce du site d’Awendjé

• Implantation de l’Agence d’Awendjé

• Suivi des travaux BTP de l’Agence Awendjé, Développement des distributeurs, Veille concurrentielle

• Vente et Encaissement, Elaboration tableau de bord et cahier de caisse, Dépôt Banque, Facturation



Superviseur Service Clients (Au sein de la Direction Commerciale) (1 an& 2mois) Libreville

• Management de Dix (10) agents

• Gestion de deux(2) services (centre d’appel téléphonique & SAV)

• Mise en place d’une politique SAV et clientèle

• Traiter et analyser les réclamations des clients, Assurer un service de qualité, Suivi des ventes des Distributeurs de l’intérieur du pays, Télévente

Responsable @SIM interface Client : Gestion quotidienne des abonnés : Renseignements, vente, Mise en place des procédures internes, Propositions commerciales.







Conseiller Clientèle/ SAV (Au sein de la Direction Commerciale) (5 ans) Libreville

• Gestion clientèle (information, instruction, renseignement…)

• Conseils divers sur la technologie du téléphone GSM et son utilisation

• Consensus, Reporting mensuel et propositions.

• Résolution des difficultés liées aux mobiles GSM et à la carte Sim

• Instructions, Informations sur Télécel aux étudiants pour des Exposés, Rapports de stage, Cours et mémoires de fin de cycle (Licence, Maîtrise, Doctorat)

• Reformulation des documents portant sur l’usage essentiel du GSM



Télé conseillé par intérim (Au sein de la Direction Commerciale)

• Télégestion, Télémarketing, Télémaintenance, Télévente



Formateur de plus de 100 agents (Au sein de la Direction Commerciale)

(Employés, prestataires, Distributeurs, journaliers)

- Télémaintenance

- L’ABC de la téléphonie mobile GSM (réseau-environnement culturel-économie)

- Modules de formation (30 à 45 pages), conception, Elaboration de supports de service,

- Technologie du téléphone mobile GSM (ses services, sa nomenclature interne), @Sim



Mai 1999 à juillet 2000(1an &2 mois) Franstel Espace GSM (Téléphonie GSM, Recharges téléphoniques)

Responsable Technico Commercial de l’Espace GSM à Libr