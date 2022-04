Francis Malko NGENDAHAYO

Passionné par la technique ( Cœur de réseau, Sécurité, WIFI, Supervision ) mais également par la gestion de projet ( conduite de changement, transformation digitale et conseil) dans les domaines innovants de l'ICT, je sais m'adapter à mon environnement, comprendre les enjeux et apporter ma motivation pour avancer ensemble.



Mes compétences :

Cisco Switches

GANTT Project

Centreon et Nagios

Routage IP

Wi-Fi

Gestion de projet

ACL

Relationnel

Microsoft Project

Juniper

VPN

Conduite de projet

Routeur Cisco

Digital Asset Management