Francis MARTINS

Totalement orienté résultats et homme de terrain avec une expérience de Quatorze ans en tant que responsable de Production et Gestion de Projets techniques , onze ans en tant que Directeur industriel à l'étranger .

J'ai su créer , développer et appliquer une méthodologie de travail lean manufacturing , pour pérenniser la société et développer de nouveaux marchés (BTP, TRANSPORT D'ENERGIE, AUTOMOBILE/MOTO...).Aujourd'hui je souhaiterais revenir en France et retrouver un poste correspondent à mon parcours professionnel ou rapprochant



Mes compétences :

Technique résolution de probleme

Dao

Reconfiguration des processus (VSM, Organigramme

Etude d’amélioration de la productivité

Réduction : des encours, des cycles, des non confo

Industrie

Mise en place de système qualité

Développement et suivi de projet

Approche 6 sigma (MSP)

Entrepreneur

Proactif

Dynamique