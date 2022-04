Francis MASTROBERTI

Francis ,59 ans je pratique ce métier de tuyauteur industriel, depuis 1973 j'ai commencé comme monteur en tuyauteries en apprenant le métier sur le tas depuis ,apres quelques années de pratique j'ai suivi une formation complète de tuyauteur a l' Afpa en 1982 pour avoir une qualification que j'ai obtenu avec un c. a. p après 9 mois de stage, j'ai était dans toutes les régions pour pratiquer ce métier ,de la pétrochimie,a la construction navale, au btp, et l'agroalimentaire sur Inox, à ce jour il est très dur de retrouver une mission, la cause est que la concurrences des pays de l'est de l'Europe que subis ce métier, nous défavorisent leurs salaire et bien inferieur aux notre, comme les entreprises cherche toujours l'économie cela ne nous arrange pas.



Mes compétences :

prefabrication de tuyauterie

lecture de plans

isometrique

acier schedule standard ou inox

prise de cote sur site

Dessin industriel

Nacelles