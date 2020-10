Francis MATTE

Frank a développé, dès son plus jeune âge, une passion pour le monde des gadgets électroniques, du multimédia et de l'informatique, passion transmise par son frère aîné qui est ingénieur en électronique depuis plus de 30 ans. De la conception, au développement et jusqu' à l'installation.



Avec la croissance continue du monde de l'internet, c'est vraiment à la fin de 2004 que tout débuta vraiment. Avec la création d'une nouvelle entreprise qui se spécialise dans l'hébergement de nom de domaine et la conception de sites Web, qui constituera sa mission principale. La technologie ne cessant de progresser, Frank reste à l'avant-garde et suit toujours son évolution pour mieux vous servir.