Francis MAUBAN

Responsable business development dans le domaine de l Energie, je cumule plus de 15 ans d'expérience dans la vente et la réalisation de projets de construction de postes électriques clef en main, dont trois expériences d'expatriation à Taiwan, au Vietnam et en Australie.



J'ai développé au cours de mon parcours professionnel des compétences en commerce international, gestion de projet et management de succursale.



Je suis particulièrement intéressé par les déploiements de structures à l'étranger.



Mes compétences :

Project manager

Mandarin

Business development

Offres commerciales

Gestion de projet

Management

Culture Asiatique

Développement commercial

Energie

Marketing stratégique