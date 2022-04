Francis MBONJO

Madame, Monsieur,







Titulaire d'un BTS MI (Maintenance industrielle), j'ai décidé grâce à APFORMATION, de me pencher vers le métier qui correspondait plus à mes compétences, celui de gestionnaire système et réseaux; Je souhaite poursuivre mon parcours professionnelle dans ce secteur de l'informatique.



Cette formation m'a permis d'acquérir des connaissances aussi bien théoriques que pratiques dans le domaine des infrastructures réseaux et systèmes. Mes acquis en tant que autodidacte et ma connaissance des entreprises, font de moi une personne rigoureuse et consciente des besoins. Ma mission en tant que technicien installation m'a permis d'accroitre mes connaissances et d'amélioré mon autonomie.



Mettre en place des solutions serveur Windows 2003 et 2008 r2, sont les bases de ma formation, dont Active Directory (DNS, REPLICATION, ZONE, DHCP, CA, VPN, DEPLOIMENT), des connaissances lier à l'utilisation des distributions (Redhart, Debian) et MAC OS X client, et quelque base de CISCO, sans oublier la MAINTENANCE informatique qui font partie de mon savoir acquis dans cette formation et de mes compétences autodidactes.



Soucieux, de mon avenir, je voudrai mettre en relation tout ce savoir pour me permettre d'acquérir une certaine pérennité, donc une stabilité aussi bien professionnelle que personnelle.





Mes compétences :

Microsoft Windows XP

Mac OS X

Linux

VMware

Ubuntu

TCP/IP

SQL

OSPF (Open Shortest Path First)

Network Attached Storage

Microsoft Word

Microsoft Windows Vista

Microsoft Windows Server Update Services

Microsoft Windows

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office

Microsoft Internet Information Server

Microsoft Excel

Linux Fedora

LAN/WAN > WLAN

LAN/WAN > WAN

LAN/WAN > VLAN

Hyper-V

FTP Réseaux LAN

Domain Name Server Protocol

Adobe Photoshop

Adobe After Effects

ADSL

AD