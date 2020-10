Francis MESLET

Fort d'une expérience de 34 ans en agences de communication au sein de 6 structures de profils différents, j'ai pu apprendre à gérer aussi bien le travail solo en urgence que le travail planifié en équipe. J'ai une très bonne connaissance des différents métiers et compétences qui structurent une agence de communication. Je possède un très bon contact clientèle et j'aime présenter et argumenter moi-même mon travail ou celui de mon équipe.



Mes domaines de prédilection sont l'image de marque, le design éditorial, les campagnes de communication institutionnelles et culturelles. J'adore me tenir au courant des dernières tendances aussi bien culturelles, sociétales ou techniques liées à mon métier. Je suis curieux, friand et gros consommateur de musique. Je participe depuis longtemps à des projets liés à la communication dans ce domaine à titre privé pour des labels indépendants assez pointus ou des artistes.



Passionné de photographie, je parcours le monde à mes heures de liberté à la recherche de lieux abandonnés par l'homme. J'en rapporte des images qui témoignent d'une activité passée, d'une architecture oubliée aussi bien dans les domaines du religieux, industriel, médical, loisirs...



Sportif depuis toujours, j'ai longtemps pratiqué l'équitation (dressage et saut d'obstacle), le deltaplane, l'escalade (en bloc ou en falaise), la course de fond (marathons, semi-marathons, trails, run and bike...), le vtt X-country et enduro...



Je continue aujourd'hui à courir plusieurs fois par semaine.



http://www.francismeslet.com

https://www.flickr.com/photos/urbexetorbi/sets/



Mes compétences :

Direction artistique

Photographie

Design graphique