J'ai fait un master en commerce.Je parle plus de 10 langues de mon pays en plus du français et l'anglais.j'ai le contacte tres facile et je suis volontaire dans l'effort.je veux relever le defit de construire lequipe commerciale d'une bonne structure.je veux surtout mettre en valeur tout mon potentiel professionnel et humain.peu importe la destination.