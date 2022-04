Francis MICARD

On peut dire de moi que je suis autodidacte, hyper opérationnel, très à l'écoute et à l'aise en toute situation.



Tout mon parcours a été basé sur la confiance, la médiation, la discrétion et la relation humaine ce qui fait de moi, un homme humble et facile d'accès, apte aux confidences, avec un bon relationnel.



Je suis un homme de terrain , ancien chef de projet, et régisseur général, qui s'est réalisé dans son travail et qui a souhaité donner une autre orientation à sa carrière.



La pratique des arts martiaux et de la méditation m'ont appris la maîtrise de soi, la concentration, la prise de confiance et le self contrôle et m'ont donné la sérénité et la paix intérieure.



Mes acquis et mon expérience me permettent de développer ma nouvelle activité de coaching plus en adéquation avec mes valeurs et mes désirs. J'apporte ainsi un réconfort, un soutien et mon expérience aux autres et leur démontre que l'on peut se réaliser autrement.



Rien n'empêche qu'aujourd'hui encore j'intervienne comme régisseur général.J'accompagne par exemple la société VPN (véhicules pratiquement neufs) pour préparer et gérer ses road-shows.



Mes compétences :

Ecoute

Coaching

Conseil en organisation

Gestion événementielle

Travail en équipe

Evènementiel et Relations Publiques