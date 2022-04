Francis MILLEROT

J’ai intégré l’équipe de développement des Postes de Tests à Sonceboz en août 2014. Je suis chargé de la conception de postes pour les tests en production, sur la base d’une application LabVIEW et de cartes National Instruments. Le but étant de maintenir un niveau de qualité « zéro défaut » sur les moteurs fabriqués à Sonceboz. Cette nouvelle mission me permet d’être confronté au « monde » de l’industrie automobile et à ses exigences, et comprend notamment des contraintes de traçabilité et la réalisation d’études de capabilité des postes de tests développés.



Précédemment, je travaillais au sein du bureau d'étude électrique de la société Liebherr France SAS . Dans une équipe d'une quinzaine de personne, j’étais chargé du développement des bancs de tests, du prototypage rapide électronique et des applications spéciales.



Par ailleurs, je suis certifié "LabVIEW Certified Developer" (CLD) depuis juin 2014.



Mes compétences :

TestStand

SCADE

Labview

Office

Subversion

JIRA

Matlab/Simulink

Diadem

Prototypage Rapide

Simulink

Mécatronique

Etude MSA