Francis MONIER

Bonjour !



À l'origine diplômé en géologie sur Paris, je me suis reconverti dans l'informatique et plus spécifiquement dans le développement de site Web et d'App. Le développement informatique est une passion depuis mes 10 ans, cette re-conversation en était d'autant plus naturelle.



Je suis maintenant développeur Web en tant que freelance, et je suis disponible pour réaliser votre site Web ou votre Application Mobile. Je réalise les applications IOS ou Android à travers l'utilisation du Framework Cordova PhoneGap.



Vous pouvez accéder à mon site Web : https://www.francismonier.com pour visualiser les projets Web et d'app les plus significatifs sur lesquels j'ai développés.



Vous pouvez me contacter à tout moment pour discuter de votre projet de site Internet ou d'application - je n'accepte que les jobs rémunérés.



J'utilise fréquemment les langages suivants : PHP, SQL, JavaScript, jQuery, CSS, HTML5 ; j'ai une préférence sur le fait de développer entièrement le site Web moi-même, en tant que full-stack Web développeur.



N'hésitez pas à me contacter pour toutes informations.



Mes compétences :

PhoneGap

JQuery

HTML 5

JavaScript

CSS 3

PHP

SQL