Francis MOULIGNEAU

Avec un diplôme en Sciences Economiques Appliquées de la FUCAM, j'ai débuté ma carrière chez BAXTER pour un parcours d'une vingtaine d'années dans un milieu industriel et international (Baxter Belgium) où je me suis construis et acquis une expérience riche et variée dans les domaines du reporting financier, des budgets, de l'audit, ..... en ayant assumé les fonctions de plant controller.



Par la suite, et dès 2002, j'ai rejoint 2 moyennes entreprises (grossistes) actives dans la distribution de produits phartmaceutiques comme DAF.



Suite à une réorganisation interne, j'ai quitté le secteur pour rejoindre le départment financier d'un organisme public subsidié par la Région Wallonne. Cette nouvelle expérience avec des collègues très sympathiques m'a permis de développer un projet d'Activity Basd Costing (ABC project).



Récemment, j'ai rejoint une société de logement social qui m'accorde les responsabilités généralement dévolues à un directeur administratif et financier tout en conciliant l'aspect social de cette entreprise.



Mes compétences :

Gestion opérationnelle

Restructuration

Logement social

Immobilier

Contrôle de gestion

Management