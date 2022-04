Francis NGUEFFANG DOHOU Biologiste-Environnementaliste,

Je suis titulaire d'un Master Professionnel en Science de l'Environnement Option Assainissement et Restauration de l'Environnement.

J'ai également obtenu un Master Recherche en Botanique Écologie,

j'exerce actuellement comme consultant HSE dans les projets de développement/



Mes compétences :

Gestion des ressources naturelles

Evaluation environnementale

Assainissement non collectif semi et collecti

Création et entretien des espaces verts

Reboisement Urbains et Ruraux