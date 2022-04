Francis NKONO NGUEMA

Je suis un jeune gabonais avec un CV qui ne dit pas long. Ma passion pour l'entrepreneuriat m'a poussé dès mon jeunes age à me documenter sur les actualités économiques mondiales en générales. Les fruits de ces recherches m'ont fait admettre en 2011 en créant ma PME, que la pauvreté n'est pas un hasard, il suffit de ne rien faire, mais que la richesse est le fruit du travail sans lequel nul ne peut trouver une place respectable dans la société.

Mon dynamisme, ma passion pour le travail, mon sérieux, mon courage, ma ponctualité, ma bienveillance, ma courtoisie envers mes salariés et mon sens de discipline sont des atouts que je met à la disposition de quiconque me sollicite.