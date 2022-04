Francis OFFRET

Je suis passionné de design, décoration et création d'ambiance.

j ai créé ma société après plusieurs années d'expériences

diverses:

job en hôtellerie, magasin de meuble, évènementiel.

Aujourd'hui, en fonction de votre projet je vous propose un produit sur mesure en collaboration avec des architectes d'intérieurs.

Nous vous proposons un agencement mobilier personnalisé: choix de matériaux, de couleurs, de formes.

Nous vous apportons un conseil et service adapté à chacun de vos projets.

http://www.plazamobilier.com/

http://www.plaza-outdoor.com





Mes compétences :

service de decoration et d'agencement

Architecture d'intérieur

Hotel

Restaurant

Décoration