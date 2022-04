Francis ONDO

Jeune et ambitieux..en quête continue de connaissances et d'expériences.

- Ingénieur d'Affaires MATRIX TELECOMS depuis Janvier 2012

- Chargé d'Affaires MATRIX TELECOMS SA depuis Juin 2011

- Chargé de Clientèle Activa Assurance Vie Mai 2010-Mai 2011

- Vendeur à GUINNESS JIPEDIS Sarl

- Département Commercial SEMEC ENGINEERING





BACC "B" Sciences Économiques et Sociales

Licence en Sciences de Gestion



Mes compétences :

Communication

Communication entreprise

Négoce

Vente

Négociation