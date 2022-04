Francis OTSE NZE

Titulaire d’un master en chimie et en matériaux, je souhaite orienter ma carrière vers les métiers qui traitent de la mise en forme et de la transformation des matériaux.

Niveau des langues: Anglais : lu, écrit et parlé, Espagnol : notions.

Mes expériences professionnelles ont renforcé ma rigueur et développé mon autonomie. J’ai travaillé en collaboration avec des ingénieurs, des docteurs et des professeurs d’origines diverses. Cette cohabitation a développé mon adaptabilité, la confiance, le goût pour la recherche et le développement et ma grande motivation à vouloir travailler avec des hommes et des femmes du traitement des matériaux. Ma réussite sur de nombreux projets montre mon sens des responsabilités, ma curiosité scientifique, ma pédagogie, ma capacité d’échanges et de partage des savoir-faire et savoir être.

Homme de challenge et de pragmatisme, je sais mettre en place les moyens nécessaires à la réalisation des objectifs fixés.



Mes compétences :

Formulation cosmétiques

Procédés industriels

Analyse chimique

Tests mecaniques