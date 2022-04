Bonjour,



Je dirige la société de conseil et de services en e-business Ecilia (www.ecilia.fr), que j'ai fondée en 2001. Je recherche des partenaires (revendeurs, intégrateurs, sous-traitants) et des collaborateurs (ingénieurs, développeurs, commerciaux), partout en France et en Suisse, pour accompagner notre forte croissance dans les domaines suivants :



• Modulr (www.modulr.fr) : solution de gestion intégrée par interface web (CRM, GED, messagerie collaborative, ...).



• eXperts Delphi (www.experts-delphi.fr) : large gamme de prestations consacrées à Delphi (Embarcadero, ex-Borland).



Nos valeurs ? L'excellence au service de nos clients, le respect des engagements et des personnes, l'innovation et la convivialité.



Ensemble, nous avons plus de potentiel à partager, alors rejoignez-nous vite !



Francis PALLINI.



=== ME CONTACTER / EN SAVOIR PLUS ===



Je vous invite à rejoindre mon réseau Viadeo, consulter nos sites web et nous retrouver sur Facebook / Twitter ! Pour me joindre par téléphone :



• Ligne directe : 04 86 11 02 21

• Standard : 0810 600 195 (prix appel local)



*** SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK / TWITTER ***



Suivez l'actualité de la société, de ses services et -important- de ses clients, mais aussi des offres d'emploi et des sujets liés à notre secteur, marchés et technologies sur : http://facebook.com/ecilia.fr et http://twitter.com/ecilia



