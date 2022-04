Jeune créateur d'entreprise, en partenariat avec la Chambre des Commerces et d'Industries de Rodez.

Victime d'un grave accident de la route le 22 janvier 2005.



J'agis en prévention et sécurité routière, dans le cadre des journées d'actions auprès des jeunes, dans les collèges et lycées de la région Midi-Pyrénées..



Je viens de terminer une pré-orientation à l'Institut Informatique Sud-Aveyron dans le cadre de mon reclassement professionnel sur orientation de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (M.D.P.H.) et l'accompagnement de l'organisme SÉSAME..



Je m'oriente maintenant sur une possible formation à la C.C.I. de Bourran en vue d'affiner mes connaissances dans le domaine de la gestion commerciale. Je compte également me présenter au P.C.I.E. afin de valider mes compétences informatiques.



Je suis Président d'une association d'événementiel, déposée en Préfecture de Rodez le 5 mai 2012 et validée en date du 6 juin 2012 par Madame Le Préfet de l'Aveyron. Je recherche actuellement des bénévoles pour aider à l'organisation de soirées, concerts et autres événements. Cette association a pour objet de faire découvrir le milieu de la musique et de la nuit à tout ceux qui le souhaite.



Je suis et reste à la disposition de ceux qui ont besoin d'un renseignement lié aux problèmes de handicap et d'autres sujets que vous voudriez développer avec moi. Je suis tout à fait ouvert d'esprit et j'ai de fortes raisons de vouloir m'impliquer dans des causes justes.



Merci d'avance pour vos futures demandes et interrogations.



Francis Pardon





Mes compétences :

Informatique

Autonomie

Traitement de texte