Francis PEARRON

- Enseignant primaire, déçu par la politique de l'E.N., je n'ai de cesse que d'apprendre et faire apprendre aux autres les moyens de réfléchir et de s'exprimer sur notre "condition humaine" pour mieux échapper à l'aliénation idéologique et "économique" du monde "ultra- libéral" qui s'emballe.



Photographe-auteur

et amateur de bonnes photographies, ex-Président de PHOTSOC le festival de photographie sociale,

j'observe la vie humaine sur cette planète par pur plaisir d'émerveillement face au monde actuel qui m'entoure, probablement de peur que tout cela ne disparaisse un jour.



Guitariste plutôt jazz à mes heures "perdues" par nécessité thérapeutique de l'âme, mélomane un peu averti maintenant, fasciné par les voix, les sons et la musique en général.



Violon d'Ingre :

Réfléchir et méditer, sur l'avenir de la vie (végétale, animale et humaine) avec toute "l'humanité" qu'il convient, sur l'avènement d'un nouvel ordre écologique et idéologique mondial susceptible de nous sauver...

et c'est pas gagné!