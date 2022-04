Francis PEUGNET

Je suis d’un tempérament responsable et volontaire, je prends mes missions au sérieux. Je suis actif, réaliste et concret et j’aime me donner les moyens d’agir efficacement pour réussir mes projets.

J’apprécie d’interagir et coopérer avec les autres.

J’ai le sens de l’organisation, j’aime tirer profit des expériences passées.



Mes compétences :

Organisé

Analyse

Resolution des problèmes

Autonome

Créativité