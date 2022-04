Une nouvelle approche des patients et des professionnels de santé dans le domaine des soins de premier recours étant nécessaire, nous avons créé PS Concept pour développer le concept de Pôle Santé associant Maisons de Santé et Services à la Santé.



PS Concept apporte aux professionnels de santé un ensemble de services permettant de créer et de mettre en oeuvre une Maison de Santé pluriprofessionnelle (MSP).

Contact :Array - francis.piot@psconcept.com



Pour amplifier son développement, PS Concept a récemment transféré son activité à BEAUNE (21200) au sein d'un Pôle Santé comprenant plus de 50 professionnels de santé installés sur 4.000 m² et qui est l'illustration de notre savoir-faire.



