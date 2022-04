Francis PREVOT

Après 20 années passées dans le monde commercial, j'ai décidé de prendre soin de ceux, hommes et femmes du monde, qui m'entourent.

Vivant depuis 3 ans en Californie ou reprendre ses études à plus de 45 ans n'est non seulement pas étonnant mais soutenu, j'ai intégré un Master dans une école adogmatique, libérale et progressiste qui enseigne tant les religions du monde que les matières nécessaires à la défense et au soutien de cette grande part de notre humanité qui souffre tant : Starr King School for the Ministry (SKSM) Berkeley, CA.



Je ne regrette rien de mes années passées. J'y ai beaucoup appris.

Simplement je considère que je dois consacrer la deuxième moitié de ma vie à penser aux autres plus qu'à moi. C'est un choix très personnel et je ne chercherai pas à convaincre qui que ce soit de faire de même.



Je souhaite à toutes et à tous de vivre pleinement et de trouver le bonheur auquel nous avons tous droit.



Que règne la Sagesse.

Que la force soit mesurée.

Que s'épanouisse la beauté.



Elégance et Générosité est ma devise.



Qu'il en soit ainsi.